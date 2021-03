Bei einem Betriebsunfall auf einer Baustelle in Oberschleißheim ist am Donnerstag am frühen Nachmittag ein Arbeiter schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 13.50 Uhr in der Eigenheimstraße. Ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in München stand nahe einer Grube für Kanalarbeiten, als er ausrutschte und etwa einen halben Meter nach unten fiel. Dabei rammte er sich eine Eisenstange in seine rechte Schulter. Ein weiterer Bauarbeiter verständigte daraufhin die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Unter notärztlicher Betreuung wurde der 45-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigem Ermittlungen trägt kein anderer eine Schuld an dem Geschehen. Die Münchner Kriminalpolizei hat laut Mitteilung der Polizei die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.