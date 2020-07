Ein oder mehrere Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in eine karitative Einrichtung an der Hirschplanallee in Oberschleißheim eingebrochen und haben einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Unter anderem wurde ein Fenster aufgebrochen und sind mehrere Bürotüren beschädigt worden. Ob und was genau entwendet wurde, ermittelt die Polizei noch. Die Tat muss sich in der Zeit von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 4.30 Uhr, ereignet haben, als ein Mitarbeiter das aufgebrochene Fenster entdeckte. Hinweise unter Telefon 089/29 10-0.