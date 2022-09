Drei Tage nach dem Einbruch in eine Oberschleißheimer Kfz-Werkstatt hat die Polizei am Montag einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach den bisherigen Ermittlungen war der 24-Jährige am Freitag zwischen 2.15 und 3.15 Uhr gewaltsam in die Werkstatt an der Mittenheimer Straße eingedrungen und hatte mehrere Fahrzeugschlüssel entwendet. Als er dabei gestört wurde, flüchtete er in Richtung des nahegelegenen S-Bahnhofs Oberschleißheim. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, zu der auch ein Polizeihubschrauber hinzugezogen wurde. Trotzdem blieb der Täter zunächst verschwunden. Die Spurensicherung am Tatort und weitere Ermittlungen brachten aber den gewünschten Erfolg, am Montag wurde der mutmaßliche Täter von Beamten der Polizeiinspektion Milbertshofen in der Nähe des Tatorts festgenommen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.