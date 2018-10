1. Oktober 2018, 21:52 Uhr Oberschleißheim Einbrecher erbeuten Bargeld

Bislang unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in einem Bürogebäude in Oberschleißheim Bargeld entwendet. Der Diebstahl muss sich in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 7.55 Uhr ereignet haben. Den Tätern war es gelungen, ein Fenster in dem Gebäude in der Hirschplanallee aufzuhebeln und so reinzukommen. Sie fanden in diversen Büros Bargeld und öffneten zusätzlich noch einen Tresor, der ebenfalls Geld enthielt. Sie entkamen unerkannt mit mehreren Hundert Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben. Hinweise an das Polizeipräsidium München, Telefonnummer 089/291 00 oder jede andere Dienststelle der Polizei.