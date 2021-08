In der Siedlung am Schloss Lustheim hat kürzlich der alteingesessene Bäcker geschlossen.

Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Vom Oberschleißheimer Rathaus sollen Initiativen zur Verbesserung der Nahversorgung in einzelnen Ortsteilen ausgehen. Darauf hat sich der Gemeinderat verständigt. Die Gemeindeverwaltung soll dabei ihre Kontakte zu potenziellen Betreibern oder Organisationen spielen lassen, dazu soll sich ein Arbeitskreis aus dem Gemeinderat konstituieren.

Seit Jahren stirbt die Nahversorgung in Oberschleißheim an allen Ecken und Enden weg. Westlich der Bahnlinie gibt es einen Einkaufsmarkt am Bahnhof und zwei weitere ortsauswärts im Gewerbegebiet, dazu weitere Lebensmittelläden. Aber in allen anderen Vierteln herrscht Öde. In Alt-Schleißheim besteht gerade noch ein Kiosk, in Lustheim hat zuletzt der alteingesessene Bäcker geschlossen, in Badersfeld gibt es überhaupt keine Versorgung, in Mittenheim nur einen Hofladen.

Die Freien Wähler haben in einem Antrag nun die Gemeindeverwaltung aufgefordert, "Möglichkeiten für die Verbesserung der Nahversorgung in den Ortsteilen Lustheim und Badersfeld zu prüfen". In der Form stieß der Vorstoß auf einige Skepsis. Was solle denn da geprüft werden, wunderte sich SPD-Sprecher Florian Spirkl; eine Geschäftseröffnung sei Privatsache, was könne die Gemeinde zu den Möglichkeiten prüfen? Peter Benthues (CSU) nannte die FW-Initiative "einen Schaufensterantrag". Die unzureichende Nahversorgung sei seit jeher "eine Sorge, die uns alle umtreibt", aber eine konkrete Aktivität, etwa für einen Dorfladen, könne das Rathaus nicht leisten, "das müsste schon von interessierten Bürgern selbst kommen".

FW-Sprecher Stefan Vohburger sagte, es sei aber falsch, zu der Situation nur die Schultern zu zucken. Die Gemeinde könne doch "mal die Fühler nach außen ausstrecken" und sich Modelle ansehen, wie andernorts dem Problem begegnet werde. Stefanie Haslbeck (CSU) bestätigte, dass es zu dem Themenkomplex "gerade viele neue Entwicklungen" gebe. Sie sah die Aufgabe allerdings bei der Rathausverwaltung nicht optimal aufgehoben. "Vielleicht wäre das in einem kleinen Gremium besser angesiedelt", empfahl sie, "über persönliche Kontakte ist da mehr zu erreichen."

Formal nahm der Gemeinderat gegen die Stimme von Benthues den Antrag der Freien Wähler an. Angestrebt wird aber die von Haslbeck vorgeschlagene Installation einer Arbeitsgruppe, die sich des Themas annehmen soll.