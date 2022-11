Edgar Putz kehrt in den Gemeinderat zurück

Als neuer Gemeinderat in Oberschleißheim ist Egdar Putz vereidigt worden. Der 57-jährige rückt von der Liste der Freien Wähler für Lena Negele nach, die aus persönlichen Gründen das Mandat abgegeben hatte. Putz gehörte bereits von 2014 bis 2020 dem Gemeinderat an, verpasste dann aber die Wiederwahl knapp. In der aktuellen Amtsperiode seit 2020 ist Putz der zweite Nachrücker nach Sebastian Riedelbauch, der Brigitte Scholle ersetzt hat, damals für die SPD, mittlerweile vertritt er die ÖDP.