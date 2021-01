Wie Populisten den Wunsch nach Leitfiguren ausnutzen und was echte Demokraten dagegen halten: Der Wirtschaftswissenschaftler Christoph Giesa zeigt, warum es heute leicht fällt, sich etwa unter Berufung auf die Meinungsfreiheit als demokratischer Held zu stilisieren. Der Jugendtreff "Planet O" in Oberschleißheim bietet am Mittwoch, 3. Februar, von 19 Uhr an den Abend "Echte Helden, falsche Helden" an. Die Teilnahme über Zoom ist möglich unter https://kjr-ml-de.zoom.us/j/7610113406