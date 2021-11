Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Eine komplette Allee mit mehr als 30 Bäumen muss gefällt und eine Straße aufwendig ausgebaut werden, nur um den Begegnungsverkehr von Bussen zu optimieren? Einige Dutzend Bürger haben das nicht eingesehen und gegen den Eingriff in den historischen Baumbestand der Veterinärstraße in Oberschleißheim demonstriert, eine Petition mit 657 Unterschriften im Rathaus eingereicht und eine eigene Bürgerinitiative gegründet. Jetzt sehen sich die Kämpfer in ihren Befürchtungen bestätigt. Denn urplötzlich soll die ausgebaute Straße dann noch nebenbei als Erschließung für ein neues Gewerbegebiet dienen.

In einem offenen Brief an das Rathaus stellen die Bürgerinitiative "Klima- und Naturschutz in Schleißheim" sowie die Ortsgruppen von Bund Naturschutz und ÖDP neue Fragen und fordern erneut eine andere Lösung. Die bislang ins Feld geführte Notwendigkeit des Straßenausbaus für den Busverkehr sei "offensichtlich nicht einmal aus Sicht der Verkehrsbetriebe, die ja oft genug mit Engstellen im Straßennetz zurechtkommen müssen, so zwingend wie dargestellt", argumentieren die Autoren der Anfrage. Die von den Beschwerdeführern mehrfach vorgebrachten Alternativen zur Optimierung des Busverkehrs wären wohl "eher umsetzbar, wenn das Gewerbegebiet anders erschlossen oder an anderer Stelle realisiert würde".

Das neue Gewerbegebiet "One Health Technology Campus" soll über die erhoffte neue Westumgehung Oberschleißheims von Westen her erschlossen werden. Allerdings gibt es für diese Umgehungsstraße weder konkrete Pläne noch den Ansatz eines formalen Verfahrens. Vorgesehen ist in den Planungen aber weiterhin eine Anbindung nach Osten an die St.-Hubertus-Straße. Deren rechtwinklige Verlängerung, die Veterinärstraße, führt am Campus der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität entlang, die gemäß der Konzeption des Gewerbegebiets eng mit den Betrieben verzahnt sein soll.

"Ist die St.-Hubertus-Straße und damit auch die Veterinärstraße als einzige Erschließung vorgesehen, bis eine Westumfahrung tatsächlich Realität geworden ist?", heißt es in den Fragen an Bürgermeister und Gemeinderat unter anderem. Damit nehme die Gemeinde doch wohl in Kauf, "durch einen Ausbau der Veterinär- und St.-Hubertus-Straße nicht nur den motorisierten Individualverkehr, sondern sogar auch den Schwerlastverkehr zu fördern". Wie wolle man damit aber "die ansonsten auch in anderen Ortsteilen angestrebte Verkehrsberuhigung und Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs bei der Erschließung des Uni-Campus erreichen?"

Der Bebauungsplan, der den Umbau der Veterinärstraße mit der Fällung der Allee beinhaltet, ist formal nicht Teil der Bauleitplanung für das Gewerbegebiet. Im bereits laufenden Genehmigungsverfahren wird er demnächst erneut öffentlich ausgelegt, dann können Anregungen und Einwände geäußert werden.