Mit einer dreisten Masche hat ein Gaunerduo einen 80-jährigen Rentner um mehrere Hundert Euro erleichtert. Nach Darstellung der Polizei klingelte am Mittwoch gegen 12 Uhr ein unbekannter Mann an der Wohnungstür des Seniors in Oberschleißheim und stellte sich als Schulfreund seiner Ehefrau vor. In der Folge sei es zu einem Gespräch im Esszimmer gekommen, ehe circa fünf Minuten später plötzlich eine unbekannte Frau ins Esszimmer kam und ihren Komplizen aufforderte, mit ihr gemeinsam die Wohnung zu verlassen. Der Täter habe dem verwunderten Rentner daraufhin erklärt, dass es sich bei seiner Begleiterin um seine Nichte handele. Danach hätten beide die Wohnung verlassen.

Der wohl stutzig gewordene Oberschleißheimer stellte kurze Zeit später fest, dass ein in der Wohnung befindlicher Bargeldbetrag in Höhe von mehreren Hundert Euro aus einem Schrank im Wohnzimmer entwendet worden war und verständigte die Polizei. Das Kommissariat 65 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Das Opfer beschreibt die Täter wie folgt: Der angebliche Schulfreund trägt danach eine Glatze, ist circa 60 Jahre alt und 170 Zentimeter groß. Bekleidet war er mit dunkler Hose und hellem Hemd mit langen, hochgekrempelten Ärmeln. Die Täterin ist etwa 35 Jahre alt, circa 165 Zentimeter groß, blond und trug Handschuhe und Maske. Die Polizei hofft nun, dass Zeugen im angegebenen Zeitraum im Bereich Dachauer Straße, St.-Hubertus-Straße und Effnerstraße Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können.