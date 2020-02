OberschleißheimEin Neubau, wohlklingend tituliert als Mehrgenerationenhaus, sollte an der Freisinger Straße in Oberschleißheim entstehen. Doch der Bauausschuss des Gemeinderats hat das einhellig und mit reichlich Groll abgeschmettert. Der Grund des Ärgers: Das Haus mit fünf Wohneinheiten steht bereits - genehmigt worden war es aber mit zwei Wohnungen. Im Herbst wurde die Baukontrolle des Landratsamtes auf der Baustelle vorstellig und hat den Bau eingestellt. Entlang der Straße wird gerade ein Block hochgezogen, der wohl korrekt nach Plan umgesetzt ist, an dem wird weiter gebaut. Im dahinter liegenden Grundstück hatte das Rathaus zwei Wohneinheiten genehmigt.

Bei der Kontrolle sei nun festgestellt worden, "dass die Bauarbeiten nicht entsprechend der Baugenehmigung ausgeführt wurden", heißt es in der Darstellung des Gemeindebauamts, "augenscheinlich sind im hinteren Gebäude fünf Wohneinheiten geschaffen worden". Nach dem Baustopp wurde dann ein Korrekturantrag eingereicht, die fünf Wohneinheiten als Mehrgenerationenhaus zu genehmigen. Ob der Neubau zurückgebaut werden muss, wird nun das Landratsamt entscheiden.