22. Mai 2019, 22:10 Uhr Oberschleißheim/Dorfen Schreiner Group expandiert

Die Eröffnung des neuen Produktionsstandorts der Schreiner Group in Dorfen bei Erding rückt in greifbare Nähe: Anfang Mai wurde laut einer Mitteilung des Unternehmens mit Stammsitz in Oberschleißheim die erste Siebdruckanlage geliefert, aufgebaut und testweise in Betrieb genommen. Der Startschuss für einen erfolgreichen Produktionsaufbau sei damit gefallen. Mit einer zweiten Niederlassung in der Metropolregion München und der Schaffung weiterer Produktionskapazitäten reagiere man als international aufgestelltes Unternehmen für innovative Funktionsetiketten auf das Wachstum, heißt es.