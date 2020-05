Knapp zwei Jahre nach einem Einbruch in einer heilpädagogischen Einrichtung in Oberschleißheim ist die Münchner Kriminalpolizei durch einen DNA-Abgleich dem Täter auf die Spur gekommen. Spezialisten des Landeskriminalamtes haben nunmehr das DNA-Material, das an einem am Tatort gefundenen Beweisstück gesichert werden konnte, einem 50-jährigen Münchner zuordnen können. Der mutmaßlich überführte Täter war laut Pressebericht der Münchner Polizei am letzten Septemberwochenende 2018 in die heilpädagogischen Einrichtung an der Hirschplanallee eingedrungen und hatte knapp 1000 Euro erbeutet. Wesentlich höher war der Schaden an Türen und Einrichtungsgegenständen, den der Einbrecher angerichtet hatte. Der Münchner befindet sich derzeit aufgrund eines anderen Delikts in einer Justizvollzugsanstalt in Baden-Württemberg. Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Kriminalpolizei übernommen.