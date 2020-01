Wie heißt es doch so schön, "kleine Geschenke erhalten die Freundschaft", und das wusste sich auch August der Starke zu Nutze zu machen, sächsischer Kurfürst und König von Polen. Als hochbegehrtes Luxusgut wurden die kostbare Erzeugnisse aus der hauseigenen Meißener Porzellanmanufaktur gezielt als diplomatische Geschenke eingesetzt und als politisches Mittel genutzt. Zudem kündeten sie von der großen kulturellen Besonderheit und Oberhoheit Sachsens. Eine Familienführung durch die Meißener Porzellan-Sammlung Stiftung Ernst Schneider findet am Sonntag, 5. Januar, um 14 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos; es gilt die Eintrittskarte in die Sammlung. Treffpunkt direkt in Schloss Lustheim.