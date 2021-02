Der Vorplatz der katholischen Kieche grenzt an die neue Oberschleißheimer Ortsmitte an.

Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Nachbarn sind die Katholische Kirche St. Wilhelm und der Oberschleißheimer Bürgerplatz schon jeher. Mit der Neugestaltung der Ortsmitte sollten die beiden nebeneinander liegenden Einheiten zusammenwachsen und auch das Pfarrensemble in die Konzeption einbezogen werden. Jetzt aber gibt es Schwierigkeiten: Das Projekt wird durch das staatliche Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" nicht in dem Maße bezuschusst, von dem das Rathaus stets ausgegangen ist. Die Gemeinde soll nun mit einer Viertelmillion Euro einspringen.

Dass der Pfarrplatz nicht von Anfang an in die Neukonzeption der Ortsmitte eingegangen war, lag an langwierigen Entscheidungen der Kirchengremien. Viel zu spät ist die Pfarrei St. Wilhelm damit jetzt aber auch nicht dran, weil die längst terminierte Vollendung der Ortsmitte nach Norden wegen der Verzögerungen der privat finanzierten Geschäftshäuser am Stutenanger um Jahre im Verzug ist.

Der Plan war, dass die Kirche die notwendigen Arbeiten auf ihrem Grund selbst finanziert und dafür wie die Gemeinde rund 60 Prozent der Kosten als Fördermittel aus dem Städtebauförderprogramm erhält. Erwartet wurden Kosten von rund einer Million Euro, für die die Pfarrei folglich 400 000 Euro selbst aufbringen hätte müssen.

Förderfähig sind in dem Programm aber offenbar einzig Maßnahmen, für die der offizielle Träger die Gemeinde ist. Um zu retten, was zu retten war, hat nun wohl die Kirche ihren Parkplatz vor Kirche und Pfarrhaus, der unmittelbar an den Bürgerplatz angrenzt, der Gemeinde zur Nutzung auf 25 Jahre überschrieben. Damit wäre zumindest der Maßnahmenteil auf dem Parkplatz förderfähig. Damit bliebe der Kirchenanteil am Projekt bei 400 000 Euro für Kirchplatz und Pfarrzentrum, die 600 000 Euro für das Parkplatzgelände würden zu 60 Prozent staatlich gefördert - aber 40 Prozent und damit rund 240 000 Euro blieben am Rathaus hängen.

Erklärt wurde das Malheur von der Gemeindeverwaltung mit einem Missverständnis im stetigen Wechsel der zuständigen Sachbearbeiter bei der Regierung von Oberbayern. "Die Information zu den Förderbedingungen war seitens der Regierung leider lange Zeit nicht eindeutig", heißt es in einer Darstellung für den Gemeinderat.

Die bislang niemals ins Kalkül genommen Zusatzkosten wurden dort einigermaßen reserviert aufgenommen. Ob das für die Gemeinde derzeit zu finanzieren sei, fragten sich Florian Spirkl (SPD) und Helga Keller-Zenth (Grüne) unisono. Das gesamte Jahr 2020 hat sich das Rathaus mit einer pandemiebedingten Ausgabensperre abgequält, für 2021 steht nun ein enormer Investitionsstau an und die Mittel sind eher nicht üppiger geworden.

Casimir Katz (FDP) wollte den Kirchplatz daher zunächst wieder von der Projektliste streichen. Die Abrundung der Ortsmitte im Norden durch den Marktplatz habe für ihn Priorität, sagte er, "mit dem Haushalt sollten wir nicht noch was Neues anfangen". Einzig Peter Benthues (CSU), früher jahrzehntelang Pfarrgemeinderatsvorsitzender von St. Wilhelm, plädierte für eine zügige Umsetzung. Die Freigabe des Kirchen-Parkplatzes an die Gemeinde sei eine große Geste der Pfarrei, so entstünde auch unter den neuen Bedingungen "eine Win-win-Situation", befand er.

Einmütig stellte der Gemeinderat eine Beschlussfassung allerdings zurück. Erst sollten die Etatberatungen im Februar abgewartet werden. Zudem lag durch ein Versehen auch die Entwurfsplanung für die Neugestaltung dem Gemeinderat noch nicht vor.