25. September 2018, 22:05 Uhr Oberschleißheim Die ganz große Koalition gegen den Lärm

Politiker von CSU, SPD, Grünen und Freien Wähler unterstützen Demonstration gegen Verlegung der Polizeihubschrauber

Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Anfragen, Proteste, Klagen, Anträge - seit mehr als zehn Jahren kämpft Oberschleißheim gegen die geplante Ansiedlung der bayerischen Polizeihubschrauber. Am kommenden Freitag, 28. September, soll nun mit einer ebenso partei- wie ortsübergreifenden Demonstration ein vernehmbares Signal gesetzt werden. "Es reicht!" ist die Demo betitelt, zu der sich auf Initiative der Oberschleißheimer Grünen neben allen Parteien des Ortes auch die Münchner Grünen und die Bürgerinitiativen in Oberschleißheim und in Münchens Norden bekennen. Treffpunkt ist am Freitag um 17 Uhr am Oberschleißheimer Volksfestplatz.

Die Bürgerinitiative "Oberschleißheim soll nicht weiter zerstört werden" hat am Montag noch per Einschreiben an Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) appelliert: "Eine weitere Negativeinrichtung ist unverantwortlich", heißt es in dem Schreiben. Und weiter: Im Münchner Norden sei "die Grenze an Lärm, Stickoxiden und Gestank weit überschritten". Auch aus der Landeshauptstadt, wo diverse nördliche Stadtbezirke eher noch stärker belastet würden als Oberschleißheim, artikuliert sich allmählich Widerstand. "Man kann den Bürgern hier nicht noch mehr Lärmquellen, vor allem nachts, zumuten", heißt es in einem Aufruf der Münchner Grünen zur Demo.

Die Stadt, der Landkreis München, die Gemeinde Oberschleißheim, der Bund Naturschutz und Oberschleißheimer Privatleute haben gegen die im Sommer erteilte Baugenehmigung geklagt. Sie werden es als krassen Fehler im Genehmigungsverfahren und als Missachtung der Anwohner, dass keinerlei Alternativen zur Verlagerung der Hubschrauber vom Flughafen München nach Oberschleißheim geprüft worden seien. Dabei fänden 70 Prozent der Einsätze der Staffel südlich von München statt. Doch noch vor einer Genehmigung habe das Innenministerium so massiv in die Planung und den Grundstückserwerb investiert, dass Alternativplanungen in der Folge mit Verweis auf die Vorleistungen abgelehnt worden seien. "Das ist uns Bürgern gegenüber absolut ignorant", wettern die Grünen. Schon die vielen Klagen gegen die Genehmigung seien "lauter rote Karten" für Innenminister Herrmann.

Bei der Demonstration sprechen zu Beginn um 17 Uhr auf dem Volksfestplatz Oberschleißheims Bürgermeister Christian Kuchlbauer (Freie Wähler), Gabriele Kämpf von der örtlichen Bürgerinitiative sowie der stellvertretende Landrat und CSU-Landtagsabgeordnete Ernst Weidenbusch (CSU) und die weitere Landratsstellvertreterin und SPD-Landtagskandidatin Annette Ganssmüller-Maluche. Auch die Grünen-Landtagskandidaten Claudia Köhler und Markus Büchler stehen auf der Rednerliste. Um 18 Uhr wird sich der Demonstrationszug dann in Bewegung setzen und durch den Ort ziehen. Der Abschluss ist für etwa 19 Uhr am Bürgerplatz in Oberschleißheim vorgesehen.