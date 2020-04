Ein positiver Covid-19-Test bedeutet 14 Tage strikte häusliche Isolation - sowohl für den Patienten als auch für alle Personen, die mit im Haushalt leben. Schnell sind die Vorräte aufgebraucht. Wie der TSV mitteilt, hat dies eine beim Verein sehr engagierte Familie aus Oberschleißheim arg in Not gebracht. Versuche, den Einkauf übers Internet zu organisieren, seien wegen wochenlanger Lieferzeiten gescheitert. Also suchte die Familie Hilfe bei der Gemeinde und wurde an den Burschen- und Dearndlverein verwiesen. Nach einem kurzen Telefonat und einer Einkaufsliste per Mail stand der perfekte Einkauf am nächsten Morgen vor der Tür. Oberschleißheimer, die Hilfe benötigten, können sich über die Gemeinde (Telefon: 089/315 613-0) an den Burschenverein zu wenden.