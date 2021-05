Von Angela Boschert, Oberschleißheim

Am Montag nach dem Muttertag wird in Deutschland der "Tag der Kinderbetreuung" gefeiert. Seit 2012 wird auf diese Weise anerkannt, welch wichtige Rolle Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung haben. Dabei brauche es an diesem besonderen Gedenktag ebenso wenig Geschenke wie am Muttertag, findet Jörg Günther, der seit zehn Jahren den Awo-Kindergarten "Biene Maja" in Oberschleißheim leitet. Denn Eltern bedankten sich einfach mal so bei einem seiner fünf Gruppenteams: "Letztens erhielt ein Team eine Tasche mit lustig bedruckten Masken und Schokolade als Überraschung", erzählt Günther. Dafür wäre mehr Anerkennung vonseiten der Politik wichtig. Dass der Montag der Tag der Kinderbetreuung sei, wüssten vermutlich nicht einmal alle Kolleginnen, sagt er lächelnd.

Für Günther ist es eine beglückende Aufgabe, Kinder auf dem drei- oder vierjährigen Weg im Kindergarten zu begleiten; sie so anzunehmen, wie sie hier ankommen, und ihnen während ihrer Kindergartenzeit Hilfestellung zu geben, um selbständiger zu werden und sich in externen Gruppen außerhalb der Familie zurechtzufinden. "Wir wollen ihnen auch das Handwerkszeug geben, sich zurücknehmen zu lernen, wenn sie in einer Gruppe zu sehr vordrängen, aber auch zeigen, wie sie ihre Meinung kundtun können, wenn sie zu den Schüchternen gehören", sagt Günther mit fühlbarem Verantwortungsbewusstsein und Herzenswärme. Um das zu leisten, versucht der 41-Jährige, immer genügend Personal zu haben, denn "dann ist gute Arbeit möglich".

Den Eltern wolle er eine Betreuungsmöglichkeit geben, die sie mit gutem Gewissen annehmen können. Als Kindergartenleiter wolle er - neben den vielen administrativen Aufgaben - für ein gutes Miteinander zwischen Eltern und seinem Team sorgen. Die letzten 14 Monate hätten spürbar an den Nerven des Personals und der Eltern genagt.

Die meisten Eltern wüssten, was sie an der Arbeit der Erzieher haben, "aber in der Politik wird unsere Arbeit nicht ausreichend geschätzt", bedauert er. Dabei sei sie enorm vielseitig. Etwa, wenn Kinder mit Begeisterung mit Lego oder Bausteinen etwas konstruieren oder sich in Rollenspielen verlieren. Oder wenn man mit Bewegungs- und Laufspielen ein Lachen auf die Kindergesichter zaubern könne, sei das jede Mühe wert, findet er. Der naturliebende zweifache Vater würde ungeheuer gerne weitere männliche Kollegen für diesen Beruf gewinnen. Selbst wenn gute Kinderbetreuung kein Kinderspiel ist. Sie sei wichtig und wertvoll.