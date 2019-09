Was man zum Leben braucht? Und was man nicht braucht? Darüber sinniert der Kabarettist Matthias Ningel in seinem dritten Bühnenprogramm "Kann man davon leben?". Sehen kann man ihn damit in Oberschleißheim am Freitag, 20. September. Der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Künstler wird singend und klavierspielend über den Sinn und Unsinn von Internetrankings grübeln, ebenso über die Smartphonekompatibilität von Kaffeevollautomaten. Er wird von einer Welt mit Skandalmangel und liebevollen Deine-Mudda-Sprüchen träumen. Ningel setzt dabei nicht auf Missmut, sondern auf Zuversicht. Die Veranstaltung im Bürgerzentrum beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf (Schreibwaren Heckenstaller und Schreibwaren am Schloss) und an der Abendkasse zu Preisen zwischen 14 und 19 Euro.