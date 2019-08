An den letzten Friedenstag vor dem Zweiten Weltkrieg erinnert der Oberschleißheimer Ortschronist Otto Bürger am Samstag, 31. August. Vor 80 Jahren griffen die Nazis Polen an und brachten in Folge beispielloses Leid über die Menschen. Oberschleißheim war durch seinen Fliegerhorst mittendrin im Geschehen. Bürger, Vorsitzender des Kulturvereins, lässt die Friedenszeit in der Kommune und auf dem Fliegerhorst Revue passieren und erinnert auch an die Oberschleißheimer, die von den Nazis ins Gefängnis gesteckt wurden, wie etwa der örtliche Pfarrer Josef Kranz. Bürger wird auch Original-Dokumente aus dieser Zeit vorzeigen, unter anderem den Völkischen Beobachter vom 1. und 2. September. Die Führung beginnt um 14 Uhr am Eingang zur Flugwerft. Die Kosten pro Person betragen drei Euro, Mitglieder des Kulturvereins zahlen nichts.