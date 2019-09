"Wer nicht am Tisch sitzt, der steht auf der Speisekarte", so lautet ein amerikanisches Lobbyistensprichwort. Am Donnerstag, 19. September, referiert Uwe Ritzer, Wirtschaftsjournalist der Süddeutschen Zeitung, in seinem Vortrag "Lobby-Kratie: Wie die Wirtschaft Einfluss, Mehrheiten, Gesetze kauft" über die Systeme und Strategien von Lobbyisten. Er erklärt, wie wirtschaftlich potente Akteure Einfluss auf Politik und Gesellschaft nehmen und weshalb das zu einer Gefahr werden kann. Anschließend steht Ritzer für eine Diskussion bereit. Der Vortrag in der Jugendfreizeitstätte "Planet O" an der Theodor-Heuss-Straße 29 beginnt um 19.30 Uhr und kann kostenlos besucht werden.