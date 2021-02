Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Ihre zentrale Heimat soll die Oberschleißheimer Nachbarschaftshilfe künftig im Bürgerzentrum finden. Dafür gibt der Gemeinderat erneut Wohnraum auf. Zunächst erhält der im Vorjahr mit einzelnen Angebotssparten auf die Wohnetage im Bürgerzentrum verlegte Verein eine weitere Wohnung zur Nutzung, mittelfristig soll die gesamte Etage zur Verfügung stehen.

Bei der in Oberschleißheim obligaten Verschiebung von Einrichtungen und Angeboten zwischen den öffentlichen Gebäuden je nach akuten Bedarfslagen gehört die Nachbarschaftshilfe mit ihren vielfältigen Angeboten vom Kinderpark bis zum Seniorentreff stets zur Verfügungsmasse. Vor Jahren ist die Verwaltung des Großvereins in einem angemieteten ehemaligen Laden an der St.-Margarethen-Straße gelandet. Weil das zu eng wurde und Teile der Arbeit schon im Keller geleistet werden mussten, überließ der Gemeinderat der Nachbarschaftshilfe vor Jahresfrist eine frei werdende Wohnung im Bürgerzentrum.

Neben den öffentlich zugänglichen Einrichtungen in dem Teil des Bürgerzentrums, der vom Bürgerplatz her erschlossen wird, gibt es in dem von der Theodor-Heuss-Straße zugänglichen Trakt des Gebäudes im Obergeschoss über der Gaststätte Wohnungen. Dort wurde nun eine weitere Drei-Zimmer-Wohnung frei und der Gemeinderat entschied einstimmig, sie wiederum der Nachbarschaftshilfe zu überlassen. Unterkommen sollen jetzt im Bürgerzentrum die Büros für Buchhaltung, Seniorenhilfe, Schuldnerberatung und Kindertagespflege, dazu für Leitung und Verwaltung, ein Besprechungszimmer und ein Büro für Parteiverkehr. Teile der Verwaltung werden aber auch jetzt noch an der St.-Margarethen-Straße bleiben müssen. "Es läge uns sehr am Herzen, unsere Arbeit wieder zusammenzuführen", sagte Geschäftsführerin und SPD-Gemeinderätin Irene Bogdain, "das ist kein leichtes Arbeiten so". Bürgermeister Markus Böck (CSU) berichtete, dass mittelfristig die Freigabe der gesamten Etage vorgesehen sei. Die beiden dort wohnenden Mieter hätten sich "gesprächsbereit" gezeigt, sollte die Gemeinde Alternativen anbieten.

Vertagt wurde eine Lösung, um die neuen Büros barrierefrei zugänglich zu machen. Hier hilft zunächst das Kulturteam der Gemeinde aus, das seine mit einem Lift erreichbaren Büros im öffentlichen Trakt des Bürgerzentrums der Nachbarschaftshilfe überlässt. Vor dem Anbau eines Außenlifts im Osten schreckt der Gemeinderat wegen der erwarteten Kosten von 100 000 Euro zurück.