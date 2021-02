Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Für das Vereinsheim an der Jahnstraße ist wohl das Ende eingeläutet. Einmütig hat der Finanzausschuss des Gemeinderats das Geld für eine unumgängliche Sanierung verweigert. Stattdessen wolle man sich über die Zukunft des Gebäudes grundsätzliche Gedanken machen, hieß es. In welche Richtung diese gehen werden, dürfte angesichts des 85-jährigen Bestehens des Vereinsheims leicht zu erahnen sein.

Eigentlich hatte das Bauamt vorgesehen, 2022 mit einem Kostenansatz von 100 000 Euro das Dach des Vereinsheims zu reparieren. "Und dann?", stellte Florian Spirkl (SPD) im Ausschuss die Zukunftsfähigkeit dieser Ausgabe in Frage. Stefan Vohburger (FW), mit den "Schleißheimer Schloßpfeiffern" selbst regelmäßiger Nutzer des Vereinsheims, wurde konkreter: "In das Gebäude sollten wir nichts mehr investieren", sagte er. Einmütig strich der Ausschuss den Ansatz und damit den Fortbestand des Gebäudes.

Das Vereinsheim ist ein Relikt aus dunkler Zeit, errichtet als Heim für die örtliche Hitler-Jugend. Mit seinem Bau krönte die Schleißheimer Ortsgruppe der NSDAP 1936 die pompösen Feiern zu ihrem zehnjährigen Bestehen. Die Hofkurat-Diehl-Straße, die von Westen zu dem Heim führte, wurde zu diesem Anlass umbenannt in Herbert-Norkus-Straße. Norkus war ein Hitlerjunge in Berlin, der 1932 bei einer Schlägerei im Alter von 15 Jahren getötet worden war. Die Propaganda der NSDAP machte aus ihm einen "Blutzeugen der Bewegung", der unter anderem mit Straßennamen geehrt wurde. 1945 erhielt die Straße wieder ihren historischen Namen nach dem Priester der Hofkuratie im Schloss zu Anfang des 19. Jahrhunderts, der auch als erster Ortsgeistlicher gesehen werden kann.

Das Heim wurde nach 1945 kurz als Ausweichquartier für einige Schulklassen genutzt, weil das alte Schulgebäude des Ortes an der Stelle des heutigen Feuerwehrhauses bei Bombardierungen im Weltkrieg zerstört worden war. Der Neubau einer Schule an der Jahnstraße, die heutige Berglwaldschule, beendete im Jahr 1955 dieses Intermezzo. 1960 nutzte die Polizeiinspektion 48 kurzzeitig das Haus, bevor sie im Februar 1961 ihr Dienstgebäude an eben der Hofkurat-Diehl-Straße beziehen konnte. Seither steht der in die Jahre gekommene Bau Vereinen für Übungsabende und Treffen zur Verfügung.