Von diesem Freitag, 28. Oktober, 16 Uhr an wird die Schleißheimer Straße in Oberschleißheim in Richtung Dachau zwischen Alte Römerstraße, Ecke Bajuwarenstraße und Obergrashof für etwa eine Woche lang komplett gesperrt. Der Grund: Die Stadt Dachau wird am Kreisverkehr Schleißheimer Straße/Kopernikusstraße zwei neue Bushaltestellen für die Buslinie X201 herstellen. Im Zuge dieser Maßnahme werden außerdem die Straßenrandbereiche als Vorbereitung für eine Asphaltdeckensanierung im kommenden Jahr neu hergestellt. Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke führt über die Bajuwarenstraße und die B 471, wie die Gemeinde Oberschleißheim mitteilt. Die Saubachsiedlung bleibt laut Rathaus für Anlieger über die Kopernikusstraße erreichbar. In Oberschleißheim werden die Jahnstraße, die Feierabendstraße und die Mittenheimer Straße am Freitagvormittag zwischen 9 und 11.30 Uhr für zwei bis drei Stunden gesperrt. Die Bushaltestelle unter der Brücke wird am Freitag nicht angefahren.