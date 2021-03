Die Kommunikation erfolgt mehr und mehr über Tiktok, Instagram oder Whatsapp. Hier spielt sich parallel zum realen Alltag ein virtuelles Leben ab, das für Jugendliche größte Relevanz besitzt. So verlagern sich auch Konflikte mehr und mehr in die sozialen Medien. Dort werden junge Menschen auch ohne böse Absichten schnell zu Tätern und genauso schnell zu Opfern. Cybermobbing ist allgegenwärtig. An diesem Mittwoch, 10. März, bietet Mel-David Tersteegen von Condrobs in der Jugendfreizeitstätte Planet 'O', Theodor-Heuss-Straße 29, in Oberschleißheim einen kostenlosen Zoom-Elternabend zu dem Thema an. Geklärt werden soll: Was genau ist Cybermobbing? Und wie kann ich mein Kind davor schützen? Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Anmeldungen sind per E-Mail an info@planet-osh.de zu senden. Anschließend wird der Teilnahmelink verschickt.