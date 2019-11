Die CSU schickt Markus Böck ins Rennen um den Chefsessel im Oberschleißheimer Rathaus. Die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes hat am Samstag den 42-Jährigen einstimmig als Bürgermeisterkandidaten für die Wahl am 15. März nominiert. Böck habe sich in seiner kurzen Ansprache kämpferisch und äußerst motiviert gezeigt, was mit großem Applaus der zahlreich anwesenden Mitglieder quittiert worden sei, teilt die CSU mit. Markus Böck ist Polizeibeamter und hat zwei Kinder. Er wohnt in Hackermoos, ist aber in Oberschleißheim in den Kindergarten und zur Schule gegangen. Er ist aktives Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Badersfeld und war lange Jahre Mitglied der Laienspielgruppe Badersfeld, mit dem Gemeindeleben in Oberschleißheim ist er laut CSU eng vertraut.

Die Ortsvorsitzende Angelika Kühlewein stellte bei der Wahl fest: "Mit Markus Böck haben wir einen hervorragenden Bürgermeisterkandidaten, der unsere volle Unterstützung genießt." Die Gemeinderatsliste, die Kühlewein selbst anführt, sei ausgewogen mit bewährten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten und neuen Kandidatinnen und Kandidaten aller Generationen. "Mit dieser Mannschaft beginnen wir einen engagierten Wahlkampf zum Wohl der Gemeinde", teilte Kühlewein mit.

Die Liste der CSU Oberschleißheim: 1. Angelika Kühlewein, 2. Stefanie Haselbeck, 3. Florian Spängler, 4. Veronika Schnell, 5. Brian Sitzberger, 6. Stefan Hagl, 7. Christian Ampenberger, 8. Katharina Hagl, 9. Peter Benthues, 10. Marco Nagelschmitz, 11. Robert Kühlewein, 12. Thomas Haselbeck, 13. Daniela Dohmen,. 14. Salvador Lauerwald, 15. Jürgen Benning, 16. Hildegard Reuter, 17. Rudi Batzer, 18. Barbara Perzl, 19. Hans Stellwag, 20. Herbert Spängler, 21. Günter Ummenhofer, 22..Manfred Brunner, 23.Rainer Kress, 24.Benno Reuter