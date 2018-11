20. November 2018, 21:48 Uhr Oberschleißheim CSU-Fraktionschefin Kranz zieht sich zurück

Für die Kommunalwahl 2020 gibt es in Oberschleißheim eine erste frühzeitige Festlegung: die langjährige CSU-Gemeinderätin Gisela Kranz, seit sechs Jahren Fraktionsvorsitzende ihrer Partei und damit auch eine potenzielle Bürgermeisterkandidatin, hat angekündigt, nicht zur Wahl anzutreten. Kranz, die dem Gemeinderat seit 18 Jahren angehörte, sagte, sie wolle sich künftig in anderer Form politisch engagieren, vorrangig bei der Frauen-Union. Das Gemeinderatsmandat inklusive Fraktionsvorsitz sei "relativ aufwendig, wenn man es verantwortungsbewusst macht". Beruflich will Kranz außerdem eventuell eine Zusatzausbildung absolvieren. Schon jetzt habe ihr Aufwand für das Mandat große Abstriche bei Familie und Freundeskreis erfordert. Dass sie nach der Auszeit irgendwann wieder in der Kommunalpolitik aktiv werden könnte, schließt sie nicht aus. Den Fraktionsvorsitz der CSU will sie solange behalten, bis sich ein Bürgermeisterkandidat für die Wahl profilieren will.