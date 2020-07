Die Handballabteilung des TSV Schleißheim freut sich über 3500 Euro vom Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV). Prämiert wurde damit das Corona-Konzept der Sportler, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt. Ausgelobt wurde der Preis beim Projekt "Sportliche Helden in der Krise" des BLSV und des Vereins FC Bayern Hilfe. Das Hygienekonzept stammt von Michael Mikulandra und ist verbunden mit der Corona-App, die für die Übungsleiter des TSV nach jedem Training die digitale Erfassung der Teilnehmer und damit die Nachverfolgung von Kontakten ermöglicht. Die Schleißheimer Handballteams hätten so schon früh auf dem Platz outdoor als auch in den Sporthallen trainieren können. Schrittweise sei das Konzept von der Version 1 bis zur Version 11 immer wieder ergänzt worden, heute sei bereits das Training für Gruppen mit dem Ball möglich, so der TSV Schleißheim.