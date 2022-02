40 Jahre nach der Eröffnung erstrahlt das Oberschleißheimer Bürgerzentrum in neuem Glanz. Die Gemeinde hat ihm in den vergangenen drei Jahren eine umfassende Sanierung angedeihen lassen, die zu einem großen Teil von Beschäftigten der Gemeinde erledigt worden sind. "Das ganze Haus sieht aus wie neu und wirkt durch die helle Farb- und Lichtgestaltung noch viel größer und freundlicher", freut sich Bürgermeister Markus Böck (CSU).

Seit 1982 verfügt die Gemeinde Oberschleißheim dank des Bürgerzentrums über einen großen Veranstaltungsraum mit umfangreichen Möglichkeiten: Konzerte, Feiern, Versammlungen und weitere Veranstaltungen jeder Couleur und Größe können hier stattfinden, und auch die örtlichen Vereine dürfen die Räume zu günstigen Konditionen nutzen. Zudem sind die Gemeindebücherei, die Gaststätte "Die Neuen Bürgerstuben" sowie die Jugendfreizeitstätte "Planet O" und die Nachbarschaftshilfe im Bürgerhaus untergebracht. Um während der Corona-Pandemie genügend Abstand einhalten zu können, finden derzeit auch die Sitzungen des Gemeinderats dort statt.

Seit 2018 hat die Gemeinde für diverse Umbaumaßnahmen rund 450 000 Euro investiert. Wurden 2018 zunächst der in zwei Einheiten teilbare Konferenzraum sowie die Toiletten von Grund auf renoviert und modern gestaltet, so erhielten im Jahr 2021 der Saal und das Foyer ein neues Gesicht. Die umfangreichen Malerarbeiten an Decken und Wänden wurden dabei vollständig in Eigenleistung durch das Haustechnik-Team sowie einen Fachkollegen im Bauhof erledigt. Ebenso wurde Licht- und Tontechnik erneuert und der hochwertige Hirnholzboden saniert.

Vor kurzem erhielt schließlich die seit 2021 im ersten Stock untergebrachte Geschäftsstelle der Nachbarschaftshilfe einen eigenen Außenaufzug, der auch für Besucher zu den Betriebszeiten betriebsbereit ist. In den nächsten Jahren steht nun noch die Renovierung der Räume im ersten Obergeschoss an, wo unter anderem die Bücherei untergebracht ist. Das Bürgerzentrum kann seit kurzem auch online besucht werden: Den Link zu einem virtuellen Rundgang findet man unter www.oberschleissheim.de/buergerzentrum-oberschleissheim.