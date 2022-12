In der Nähe der Tierärztlichen Fakultät der LMU in Oberschleißheim sollen Betriebe und Start-ups aus dem Gesundheitsbereich angesiedelt werden.

Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Die meisten Oberschleißheimer haben offenbar kein Problem mit dem neuen Gewerbegebiet südlich der Dachauer Straße. Friederike Forster, die für die Bürgerinitiative "Klima & Naturschutz Schleißheim" die Einwände gegen das Projekt und insbesondere seine Erschließung vortrug, blieb in der Bürgerversammlung am Mittwochabend weitgehend allein mit ihrer Kritik. Bürgermeister Markus Böck (CSU) warb für die Ansiedlung von neuem Gewerbe und nannte die Planung in seinem Jahresbericht ein "äußerst wichtiges Projekt".

Angesichts der schriftlichen Proteste in den Medien vorab hatte sich Böck offenbar auf mehr Gegenwind eingestellt. In seinem Bericht appellierte er an die etwa 200 Besucher im Bürgerzentrum, "zusammenzuhalten und versuchen, das hinzukriegen". Mit der seit Jahrzehnten immer wieder beabsichtigten Realisierung eines weiteren Gewerbegebietes sei man nun "so weit wie nie zuvor".

Und man sei angesichts der Konstellation mit dem Tierärztlichen Campus der Universität München nebenan "in der Lage, einen einmaligen Standort zu entwickeln". Das Gewerbegebiet firmiert unter dem Namen "One Health Technology Campus" und ist konzipiert für Betriebe und Start-ups, die sich mit Medizin beschäftigen.

Neue Gewerbebetriebe seien für Oberschleißheim insbesondere als Gewerbesteuerzahler wichtig. Angesichts des anstehenden Bevölkerungszuwachses über mehrere Neubaugebiete in der Pipeline "bleibt es nicht aus, dass wir unsere Einnahmen steigern müssen", sagte der Bürgermeister, "wir kommen sonst der Entwicklung nicht mehr hinterher".

Forster trug die Einwände ihrer Bürgerinitiative in der gerade abgeschlossenen Anhörung im Genehmigungsverfahren vor. Hauptsächlich stört man sich am Standort im Landschaftsschutzgebiet und an der Erschließung. Mindestens in der Bau- und Startphase des Gewerbegebiets muss es von Osten über die Veterinär- und St.-Hubertus-Straße erschlossen werden. Wann diese Option dann über die geplante Haupterschließung von einer neuen Umgehungsstraße im Westen abgelöst werden könnte, ist völlig offen.

Böck räumte ein, dass der Entwicklungsstand bei der Planung dieser Umgehungsstraße "null" sei, es gebe keinerlei Fortschritte. Auch die in einem Bürgerentscheid schon 2019 geforderte Straßenunterführung der Bundesstraße 471 unter die Bahn trete weiter auf der Stelle. Das Staatliche Bauamt habe nun neue Bedenken wegen der Klassifizierung des Projekts angemeldet, sagte der Bürgermeister, das müsse erst wieder neu untersucht werden. Er sei aber "immer wieder am Nachhaken", versicherte er.

Die Mittenheimer Brücke ist ein Dreivierteljahr früher fertig

Vorzeitigen Vollzug meldete Böck hingegen bei den Sanierungsarbeiten an der zentralen Brücke über die Bahn in der Mittenheimer Straße. Die Brücke soll heuer noch freigegeben werden. Die Bauarbeiten, die beim Baubeginn 2020 für die Zeit bis August 2023 angekündigt waren, würden "definitiv noch heuer fertig", sagte der Bürgermeister. Außer kleineren Restarbeiten fehle zur Freigabe einzig noch die Abnahme durch die Bahn. Nach den vielen Einschränkungen durch die Sperrung werde es zum Abschluss "vielleicht eine kleine Festivität" geben, kündigte der Bürgermeister an.

Mariana Levermann vom Vorstand des Gewerbeverbandes beklagte, dass im Ort allmählich "die Geschäfte alle weg" seien. Insbesondere in der einstigen Geschäftszeile der südlichen Mittenheimer Straße würden laufend einstige Läden durch neue Wohngebäude ersetzt. Sie forderte das Rathaus auf, dagegen vorzugehen. Böck entgegnete bedauernd, dass sich "die Eigentümer schön bedanken würden", wenn ihnen die Gemeinde derartige Vorgaben machen würden. Und selbst wenn Gewerbeflächen geschaffen würden, sei "die Nutzung nicht beeinflussbar".

Ein historisches Rekordjahr vermeldete Michael Hagl aus der Oberschleißheimer Polizeiinspektion mit gerade 345 registrierten Straftaten im Jahr 2021, so wenig wie noch nie. Gerade ein Wohnungseinbruch etwa sei in dem Jahr aktenkundig geworden. In Oberschleißheim lebe es sich unbeschreiblich sicher, schwärmte er. Unter den Straftaten machten Betrug und Diebstahl den Löwenanteil aus, Gewaltdelikte im öffentlichen Raum gebe es nahezu nicht. "Gehts raus auf die Straße", scherzte er, "da seids sicher."