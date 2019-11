Rede und Antwort stehen wird Rathauschef Christian Kuchlbauer (Freie Wähler) in der Bürgerversammlung am Mittwoch, 27. November, im Bürgerhaus. Beginn ist um 19.30 Uhr. Nach der Verleihung der Bürgermedaille an Brigitte Scholle gibt es Berichte der Gemeinde, der Feuerwehr und der Polizei. Kuchlbauer informiert über das Planfeststellungsverfahren für die A 92, über die Verlegung der Staatsstraße, Gewerbegebiete und die Hubschrauberstaffel.