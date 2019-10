Die Bürgerinitiative "Bahn im Tunnel" aus Ober- und Unterschleißheim sowie Eching und Neufahrn trifft sich am Montag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr zu ihrer Jahreshauptversammlung im Pfarrheim von St. Wilhelm in der Theodor-Heuss-Straße 25 in Oberschleißheim. Auf der Tagesordnung stehen die Berichte des Vorsitzenden Peter Benthues, des Kassiers Peter Lemmen und der Kassenprüfer. Außerdem wird ein Antrag auf ein beitragsfreies Jahr 2020 zur Abstimmung gestellt. Danach wird Georg Aschauer in seinem Vortrag "Die anderen Schranken - Bahnübergang an der Fasanerie" über die Probleme und Pläne in der Nachbarschaft sprechen.