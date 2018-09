4. September 2018, 22:01 Uhr Oberschleißheim Bürgerfest mit Revolution

Traditionell lädt die Gemeinde zusammen mit verschiedenen Vereinen Oberschleißheims am letzten Feriensonntag zum Bürgerfest - so auch in diesem Jahr. Auf dem Bürgerplatz spielt am Sonntag, 9. September, von 12 bis 18 Uhr die Blaskapelle, während die Jugendfreizeitstätte "Planet O" Kinderschminken und Spiele anbietet. Die Vereine sorgen mit Gegrilltem, Kaffee und Kuchen für Verpflegung. Das gesamte Wochenende über bieten Hobbykünstler im Foyer des Bürgerhauses außerdem Blumengestecke, Schmuck, Grußkarten und weitere Produkte an. Wer sich über die Geschichte des Freistaates informieren möchte, kann ebenfalls im Bürgerhaus vorbeischauen: Neben der Verkaufsausstellung der Künstler zeigt die Gemeindebibliothek dort eine Ausstellung mit dem Titel "Revolution! Bayern 1918/19", auch mit Aktionen für Kinder.