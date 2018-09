20. September 2018, 22:12 Uhr Oberschleißheim Bündnis ruft zu Demo kommende Woche auf

Ein breites Bündnis aus Bund Naturschutz, SPD, CSU, Grünen und zwei Bürgerinitiativen geht am Freitag kommender Woche, 28. September, in Oberschleißheim gegen die Pläne auf die Straße, fünf Hubschrauber der Landespolizei an den Standort der Bundespolizei in Oberschleißheim zu verlegen. Die Protestveranstaltung beginnt um 17 Uhr auf dem Volksfestplatz. Bürgermeister Christian Kuchlbauer (Freie Wähler) und die Landtagskandidaten Ernst Weidenbusch (CSU), Annette Ganssmüller-Maluche (SPD) sowie Claudia Köhler und Markus Büchler (Grüne) ergreifen nacheinander das Wort. Auch Birgit Patsch vom Bund Naturschutz, Reinhard Sachsinger von der Bürgerinitiative "Rettet den Münchner Norden" und Gabriele Kämpf von der "Bürgerinitiative gegen den Lärm in Oberschleißheim" werden eine Rede halten. Von 18 Uhr an ist ein Demonstrationszug durch Oberschleißheim geplant, enden soll er um zirka 19 Uhr auf dem Bürgerplatz. Im Juli hat das Luftamt Südbayern beschlossen, die Hubschrauber zu verlegen. Anwohner befürchten Lärm, Gestank und Verkehr. In der SZ-Ausgabe am Donnerstag war versehentlich zu lesen, dass die Demo bereits an diesem Freitag, 21. September, stattfindet.