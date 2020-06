Schwer verletzt hat sich ein 30 Jahre alter Autofahrer bei der Kollision mit einem Telefonmast. Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen auf der Staatsstraße 2342 kurz vor Oberschleißheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 30-Jährige aus Neufahrn mit seinem Wagen von der Straße ab und fuhr zuerst gegen den Telefonmast, dann gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall in dem Fahrzeug eingeklemmt. Der Beifahrer, sein 26 Jahre alter Bruder, kam mit leichten Verletzungen davon. Die Feuerwehr aus Oberschleißheim konnte den Fahrer aus dem Wagen befreien. Die Brüder wurden zur Behandlung ihrer Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Nun ermittelt die Verkehrspolizeiinspektion München, dem Fahrer droht eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.