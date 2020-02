Die Brücke der Mittenheimer Straße über die Bahn, eine zentrale Verkehrsader in Oberschleißheim, bleibt während der mehr als zweijährigen Sanierungsarbeiten komplett für den Verkehr gesperrt. Ein alternativer Ansatz der FDP, während der Bauarbeiten einen Einbahnstraßenbetrieb über die Brücke aufrecht zu erhalten, wurde vom Gemeinderat einstimmig abgelehnt. Lediglich der Detailpunkt, im weiteren Straßenverlauf ein Abbiegeverbot zu erlassen, soll verfolgt werden.

Laut der Datenanalysen in der aktuellen Verkehrsentwicklungsplanung der Gemeinde passieren die Brücke täglich circa 9600 Fahrzeuge. Nur etwa 19 Prozent davon sind Durchgangsverkehr, der bei einer Sperrung theoretisch den Ort auch großräumig umfahren könnte. 47 Prozent der Fahrten über die Brücke haben Start oder Ziel in Oberschleißheim und 34 Prozent beides. Bei einer Vollsperrung der Brücke müssten also mindestens 81 Prozent dieser Verkehrsbewegungen auf die Dachauer oder die Schönleutnerstraße ausweichen und damit die Bahn passieren. Andere Querungsmöglichkeiten gibt es im Ort nicht. Die räumlich nächste Querung über die Le-Crès-Brücke in der Nachbarstadt Unterschleißheim wird bizarrerweise parallel zur Oberschleißheimer Brückensperrung auch wegen Bauarbeiten im Münchner Ring dicht sein.

Der FDP-Ortsvorsitzende und Bürgermeisterkandidat Casimir Katz, selbst Bauingenieur, hat die möglichen Konsequenzen der Sperrung nun im Detail analysiert. Insbesondere westlich der Brücke werde der Verkehr in Nord-Süd-Richtung über Feierabend- und Sonnenstraße in Stoßzeiten zum Erliegen kommen, warnt er.

Da es für den Umleitungsverkehr aus der Feierabend- und Sonnenstraße in die Dachauer Straße nicht ausreichend Aufstellplatz in den Abbiegespuren gebe, werde der reguläre Geradeaus-Verkehr komplett blockiert werden. Die Kreuzung der Feierabend-/Sonnenstraße mit der Dachauer Straße passieren - ohne Baustelle - in Nord-Süd-Richtung täglich mehr als 15 000 Fahrzeuge.

Katz hat daher zuvorderst angeregt, während der Brückensperrung das Linksabbiegen von der Feierabendstraße in die Dachauer Straße Richtung Bahnschranke zu untersagen. Der Verkehr könne weiter nach Süden in die Sonnenstraße fließen, dort am Ortsausgang im Kreisverkehr die Richtung wechseln und dann von Süden her kommend nach rechts in die Dachauer Straße abbiegen.

Das will der Gemeinderat nun dem Landratsamt vorschlagen, das für Verkehrsregelungen auf Dachauer, Feierabend- und Sonnenstraße zuständig ist, die als Bundes- und Staatsstraßen überörtlich gelenkt werden. Katz' ergänzender Vorschlag, die Brücke während Teilen der Bauarbeiten einspurig offen zu halten und Einbahnstraßenverkehr zu ermöglichen, wurde jedoch einhellig abgewiesen.

Das große Problem der bereits früher erwogenen Einbahnstraßenvariante ist es, im Notfall Rettungsfahrzeuge rasch über die Brücke zu bringen. Bei einer Vollsperre müsste nur der Baustellenbetrieb stoppen, was planbar wäre; bei Verkehrsfluss aber könnten sich unkalkulierbare Stau- und Unfallszenarien ergeben, die den Einsatz entscheidend verzögern könnten.

Katz sah angesichts der Überschaubarkeit der Baustellenstrecke das Risiko als beherrschbar an. Über moderne Ampelbeeinflussung könnte seiner Meinung nach auch der Weg schon bei Alarmierung freigeblockt werden. Dem widersprach die Polizei allerdings vehement. Die Bauarbeiten inclusive Komplettsperre sollen im Juni beginnen.