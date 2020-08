Das Teilstück der Mittenheimer Straße durch Alt-Schleißheim ist künftig für Schwerlastverkehr gesperrt. Einstimmig hat der Gemeinderat für den Abschnitt zwischen Bundesstraße 471, der Dachauer Straße, und Staatsstraße 2342, der Feierabendstraße, eine Beschränkung auf Fahrzeuge mit maximal 7,5 Tonnen angeordnet. Dem Rathaus käme eine Sperrung auf dieser Strecke sehr gelegen, allerdings sind Fahrverbote zur Entlastung von Anliegern selten statthaft. Würde ein Verkehrsteilnehmer dagegen klagen, hätte die Anordnung wohl keinen Bestand.

Im Kontext der Sanierung der Straßenbrücke über die Bahn in diesem Teilstück glaubt das Rathaus nun aber, den entscheidenden Dreh gefunden zu haben. Für den langfristigen Erhalt der Brücke wäre eine Tonnagebeschränkung sachlich zu rechtfertigen, glaubt das Gemeindebauamt. "Gerade Schwerlastverkehr hat einen bedeutenden Anteil an den Schädigungen an der Brückensubstanz", heißt es in der Darstellung für den Gemeinderat, "dies führt zu sanierungsbedingten Maßnahmen in kürzeren Intervallen." Eine Tonnagebegrenzung wäre daher "zweifelsfrei angebracht".