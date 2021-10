Zäsur beim Tourismusverein Oberschleißheim: Der Gründungsvorsitzende Gerhart Maier hat sich nach zehn Jahren zurückgezogen. Neuer Vorsitzender ist Bürgermeister Markus Böck (CSU). Maier hat den Verein ins Leben gerufen und seither geprägt. Gegen alle Ratschläge habe er ein Tourismusbüro im Wilhelmshof des alten Schlosses durchgesetzt, teilt der Verein mit. Dies sei zu einem Aushängeschild für die Gemeinde geworden, in einem Laden werde mittlerweile ein Warensortiment aus der Region verkauft. Kommendes Jahr sind in Kooperation mit dem Landkreis München erstmals Messebesuche in Augsburg und Stuttgart geplant.