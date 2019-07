4. Juli 2019, 11:50 Uhr Oberschleißheim Betrunkener von Zug erfasst

Ein 37-Jähriger lässt am Bahnhof Oberschleißheim seine Beine ins Gleis baumeln, als ein Regionalzug durchfährt. Er kommt mit einem gebrochenen Fuß davon.

Ein Mann ist am Mittwoch am S-Bahnhof Oberschleißheim von einer Regionalbahn erfasst und verletzt worden. Der 37-Jährige Dachauer habe sich stark alkoholisiert an die Bahnsteigkante von Gleis drei gesetzt und dann seine Beine im Gleisbereich baumeln lassen, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend; gegen 23.45 Uhr wurde die Bundespolizei informiert. Der Verletzte kam mit einem gebrochenen Mittelfuß in ein Krankenhaus. Ein 45-Jähriger aus Dachau, der sich ebenfalls am Bahnsteig befand, hatte den 37-Jährigen noch gewarnt und aufgefordert, die Beine hoch zu nehmen.

Doch der Mann mit 2,5 Promille Alkohol im Blut ignorierte die Warnung. Der Lokführer des Regionalexpresses München-Passau bemerkte nichts von dem Vorfall. Der Vorfall hatte laut Polizei keinerlei Auswirkungen auf den Bahn- und S-Bahnbetrieb.