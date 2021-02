Ein 19-Jähriger hat sich am Mittwoch alkoholisiert ans Steuer eines Transporters gesetzt und auf der B 13 nahe Hochbrück einen Unfall gebaut, bei dem hoher Sachschaden entstanden ist. Er fuhr am Mittwoch kurz nach 9 Uhr auf der Bundesstraße von Lohhof kommend in Fahrtrichtung Hochbrück, als er etwa auf Höhe der Kreuzung zur Staatsstraße 2053 aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über den Transporter verlor und mit diesem von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte gegen die Mittelleitplanke, schleuderte weiter nach rechts und kam an einem Baum im Grünstreifen zum Stehen. Ein unbeteiligter Zeuge verständigte die Polizei. Der 19-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Ein Atemtest ergab laut Polizei eine Alkoholisierung. Der Transporter und die Leitplanke wurden schwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 35 000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme war ein Fahrstreifen der B 13 in Richtung Hochbrück circa zwei Stunden gesperrt.