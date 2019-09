Die Baugenossenschaft Ober- und Unterschleißheim besteht heuer seit 70 Jahren. Gefeiert wird das Jubiläum beim Tag der offenen Tür am Samstag, 28. September, zwischen 12 und 17 Uhr in der Geschäftsstelle in der Hirschplanallee 1 in Oberschleißheim. Neben der Ehrung langjähriger Mitglieder werden Führungen von Otto Bürger, dem Vorsitzendendes Heimatmuseums, angeboten. Auch für Kinder gibt es ein Programm