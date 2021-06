Der Bahnübergang an der Schönleutnerstraße in Oberschleißheim soll grundlegend umgestaltet und mit einer kompletten Beschrankung ausgerüstet werden. Allerdings hat sich die Bahn für den Umbau eine Zeit ausgesucht, in der immer noch die Brücke über die Bahn in der Mittenheimer Straße wegen Sanierungsarbeiten gesperrt ist. Damit würde sich der komplette Verkehr von allen drei Bahnquerungen in Oberschleißheim auf den - ohnehin überlasteten - Bahnübergang der Bundesstraße 471 in der Dachauer Straße fokussieren. Die Gemeinde hat dagegen nun protestiert und eine Terminverschiebung gefordert.

Bis Ende 2023 ist die Mittenheimer Brücke gesperrt - im August 2022 sollen am Bahnübergang Schönleutnerstraße die Arbeiten beginnen. In einem einstimmig verabschiedeten Einwand fordert der Gemeinderat nun, die Baustelle auf 2024 zu verschieben: "Bereits vor den Sanierungsarbeiten kommt es fast täglich zu Stauungen auf der Bundesstraße, sodass die Bundesstraße, die auch als Bedarfsumleitungsstrecke der Autobahn fungiert, keinesfalls als Umfahrungsstraße für zwei Straßensperren gleichzeitig fungieren darf."

Am Bahnübergang Schönleutnerstraße sollen die Halbschranken durch eine Vollschrankenanlage ersetzt werden. Die Anlage erhält zudem sechs Lichtzeichen. Dazu muss die Schönleutnerstraße in Richtung Norden verbreitert werden. Der Gehweg wird mit einer Breite von 2,50 Metern von der Fahrbahn abgesetzt über den Bahnübergang geführt. Beidseitig wird eine Anpassung an den neuen Fahrbahnverlauf erfolgen.