Von Freitag, 26. Juni, bis voraussichtlich Montag, 29. Juni, müssen Verkehrsteilnehmer zwischen Oberschleißheim und Ismaning mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Der Teilabschnitt der B 471 zwischen beiden Gemeinden wird in diesem Zeitraum (Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr) komplett gesperrt. Das Staatliche Bauamt Freising teilt mit, dass westlich der Anschlussstelle Oberschleißheim Verdrückungen beseitigt werden müssen und die Fahrbahn östlich von Ismaning erneuert werden muss. Es sei erforderlich, in beiden Bereichen aus Gründen der Verkehrssicherheit auf der gesamten Länge die Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht komplett auszutauschen. Die Arbeiten seien stark witterungsabhängig, so das Bauamt, daher könne es zu zeitlichen Verschiebungen kommen. Während der gesamten Bauzeit wird der Verkehr den Abschnitt bei Oberschleißheim betreffend über die Staatsstraße 2342 nach Unterschleißheim und von dort über die B 13 weiter über die Staatsstraße 2339, die Staatsstraße 2063 zurück auf die B 471 in beide Richtungen umgeleitet. Die Vollsperrung beschleunige die Arbeiten und reduziere die Beeinträchtigungen, so das Staatliche Bauamt.