Gleich zweimal hat die Oberschleißheimer Polizei am vergangenen Wochenende verhindern können, dass sich stark angetrunkene Ehemänner nach Streitigkeiten mit ihren Frauen ans Steuer setzten und davonfuhren. Alkoholtests zeigten, dass beide Männer absolut fahruntauglich gewesen wären. Nach erfolgter Überzeugungsarbeit durch die Polizei gaben beide Männer vorübergehend ihre Fahrzeugschlüssel ab und ließen ihre Autos in dieser Nacht stehen, wie es im Pressebericht heißt. Außerdem nahmen die Beamten am Samstagabend gleich noch einer 40-Jährigen den Schlüssel ab, die mit ihrem Auto auf einem Parkplatz in Oberschleißheim stand. Die Unterschleißheimerin saß schwer betrunken in ihrem Fahrzeug, als sie von den Polizisten kontrolliert wurde. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot.