Von Sabine Wejsada, Oberschleißheim

Die Brücke über die S-Bahn gilt als eine der wichtigsten Verkehrsadern in Oberschleißheim und hat für den überörtlichen Verkehr ebenfalls große Bedeutung. Dass das in die Jahre gekommene Bauwerk dringend saniert werden muss, ist seit langem bekannt. Seit einer Woche nun ist die Brücke gesperrt, was vor allem an den ersten Tagen zu erheblichen Stauungen auf den umliegenden Straßen geführt hat - und das, obwohl die Umleitungen großflächig ausgeschildert waren, wie es aus dem Oberschleißheimer Rathaus heißt.

Bei der Sanierung der 230 Meter langen und 1971 errichteten Brücke handelt es sich laut Rathaus um ein sehr komplexes Vorhaben. Zunächst müssten alle elektrischen Leitungen und Straßenlampen weichen, ehe der Asphaltbelag abgefräst, das Geländer abgebaut und der Gehsteig abgebrochen werden kann. Die Entwässerungsleitung muss auf die Außenseite verlegt werden, beim Beton am Über- als auch Unterbau steht eine umfassende Instandsetzung an; anschließend wird es einen neuen Belag geben und auch die Gehwege südlich und nördlich der Brücke werden auf einer Länge von jeweils 80 Metern erneuert.

Entscheidend für den Bauablauf sei, dass die einzelnen Arbeitsschritte nacheinander erfolgen müssen und nicht gleichzeitig erledigt werden könnten, so das Rathaus. Zudem müsse bei der Sanierung im Bahnbereich der Genehmigungslauf der Deutschen Bahn eingehalten werden, der "durchaus zeitaufwendig und nicht immer unbürokratisch" sei. Weil der Bahnbetrieb während der Sanierung uneingeschränkt aufrecht erhalten bleiben muss, bedürfe es besonderer Schutzmaßnahmen wie einer Gleissperre und der etappenweisen Abschaltung der Oberleitung.

Um Anwohner vor zu viel Lärm zu schützen, werden die Bauarbeiten nicht durchgängig an sieben Tagen der Woche und rund um die Uhr stattfinden. Dass die Erneuerung der Brücke nicht in einem Rutsch, sondern nur einseitig vonstatten gehen kann, liegt an der Vorgabe, dass das Bauwerk von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst jederzeit Tag und Nacht kurzfristig passierbar sein muss.

Die Generalinstandsetzung der Mittenheimer Brücke dauert voraussichtlich bis Ende August 2023. So lange ist die Verbindung über die Bahnlinie auch für den Verkehr gesperrt.