Ein 20-jähriger Münchner ist in der Nacht zum Sonntag frontal auf der Freisinger Landstraße gegen tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben war der junge Mann gegen 2.30 Uhr auf der Staatsstraße in nördlicher Richtung unterwegs und kam aus bisher noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, ehe der Wagen gegen einen Baum prallte. Der Mann starb trotz Einsatzes der First Responder noch an der Unfallstelle, die Münchner Verkehrspolizei hat Ermittlungen aufgenommen.