So viele Prachtuniformen kann man am Neuen Schloss Schleißheim wohl sonst nur sehen, wenn seine barocke Frühzeit dargestellt wird. In den Prunksälen wurden am Dienstag 173 Einsatzkräfte geehrt, alle feierlich gewandet. Die aufgestickten Embleme ließen schnell erkennen: Die verschiedensten ehrenamtlichen Hilfs- und Rettungsorganisationen aus dem gesamten Landkreis haben sich an diesem Abend versammelt, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, das Technische Hilfswerk, das Bayerische Rote Kreuz, und mit besonders vielen Vertretern die Freiwilligen Feuerwehren.

Die Idee, langjährige Verdienste in der ehrenamtlichen Hilfe gemeinsam an einem Abend zu honorieren, ging von der Kreisbrandinspektion aus. Bisher feierte man die Jubilare der Freiwilligen Feuerwehren auf den Kreisfeuerwehrtagen. Von der Abkopplung der Ehrungen und der Erweiterung auf die anderen Hilfs- und Rettungsorganisationen versprach sich Kreisbrandrat Josef Vielhuber wieder das würdige Format, das er zuletzt auf den Festakten vermisst hatte. An diesem Abend wurde also nicht nur das Ehrenkreuz des Kreisverbandes für langjährige Ausbilder und Schiedsrichter bei Leistungsprüfungen der Feuerwehr verliehen. Insgesamt kamen die 75 geehrten Männer und Frauen auf 1448 Jahre Erfahrung in der Ausbildung und Prüfung in Kursen wie Atemschutzgeräteträger, taktische Ventilation oder Strahlenschutz.

Auch wurde das Ehrenzeichen am Bande, eine Auszeichnung des bayerischen Innenministeriums für die 25-, 40- und 50-jährige Mitgliedschaft in einer Hilfs- oder Rettungsorganisation, den Jubilaren anderer "Blaulichtorganisationen" verliehen. 98 Einsatzkräften wurde die Ehrung zuteil.

Landrat Christoph Göbel sprach stellvertretend für die Amtsträger in Landkreis und Gemeinden seinen Dank aus. Viele seien bereit, Hilfe zu leisten, wenn Not am Mann sei, und sich für die Gesellschaft einzubringen. "Doch wenn es um langjähriges und dauerhaftes Engagement geht, sieht die Sache anders aus."

Die Feuerwehrleute Hermann Bayer und Mario Rosina wurden zudem für ihre Verdienste um das Feuerwehrwesen zu Ehrenkreisbrandmeistern ernannt.