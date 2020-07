Für jeweils 30 Jahre Zugehörigkeit zum Gemeinderat hat die Gemeinde Oberschleißheim Peter Benthues (CSU) und Hans Negele (FW) geehrt. In einer Laudatio würdigte Bürgermeister Markus Böck (CSU) den "einzigartigen Einsatz für unseren Ort". Beide hätten in den drei Jahrzehnten "die Gemeinde mitgeprägt". Die regelmäßig herausragenden Wahlergebnisse der beiden zeigten, "dass die Bürger das auch so sehen". Benthues, 82, und Negele, 75, waren im Jahr 1990 in den Gemeinderat eingezogen, beide für die CSU, die Negele später im Streit verließ. Negele kandidierte 1994 für die FW als Bürgermeister, Benthues dann für die CSU 1996, beide erfolglos. Böck nannte sie in seiner Würdigung "die lebenden Archivare der Gemeinderats".