Einmal mehr hat einer der Discounter im Oberschleißheimer Gewerbegebiet an der Sonnenstraße eine Erweiterung beantragt; einmal mehr hat sie der Gemeinderat einhellig abgewiesen. Dieses Mal wollte Lidl von einer bestehenden Lagerfläche gut 200 Quadratmeter zur Verkaufsfläche dazuschlagen. Derartige Anträge sind in den vergangenen Jahren von Lidl ebenso wie vom Nachbardiscounter Aldi wiederholt eingegangen.

Seit 2018 hat das Rathaus eine Einschätzung der Bezirksregierung im Haus, wonach derartige Pläne überhaupt nicht durch die Gemeinde genehmigt werden könnten. Vielmehr sei der Bereich des Gewerbegebiets durch die Ballung des Einzelhandels in seiner überörtlichen Auswirkung zu beurteilen. Und aus dieser Sicht dürfe der Standort nicht um Verkaufsflächen erweitert werden, da seine ortsferne Lage nicht ausgebaut werden solle.

Die Gemeinde schließlich versucht ebenfalls, den Standort klein zu halten, um den Verbleib von Einzelhandel im Ortskern zu sichern. Das erst im Vorjahr aktualisierte Einzelhandelsgutachten für Oberschleißheim empfiehlt eindringlich, keine Erweiterung an der Sonnenstraße zuzulassen, denn eine Vergrößerung der Märkte dort würde mit hoher Wahrscheinlichkeit "eine erheblich riskante Neubewertung" der geplanten Ansiedlung von Penny im Ortszentrum zur Folge haben, so die Expertise.

Gegen die Stimme von Hans Negele (FW) lehnte der Bauausschuss des Gemeinderats die Pläne mit 12:1 Stimmen ab. Trotz der Ablehnung deutete auch Hans Hirschfeld für die FW ein Umdenken an. "Im Hinblick darauf, dass mit dem Penny ein sehr reduziertes Angebot ins Ortszentrum kommt, ist die Argumentation nicht nachzuvollziehen", sagte er. Die bisherige Planung hatte für die neue Ortsmitte einen großen Rewe-Markt vorgesehen, zuletzt wurde auf einen deutlich kleineren Penny umgeplant.

Mit dem Verzicht auf eine Entwicklung des Standorts an der Sonnenstraße "stärken wir nur Feldmoching und Unterschleißheim", mahnte Hirschfeld. Dort wüchsen die Einzelhandelsflächen ungebremst mit ihren Auswirkungen auf die Oberschleißheimer Kaufkraft. Peter Benthues (CSU) erinnerte daran, dass man "Jahrzehnte an den Empfehlungen des Gutachtens festgehalten" habe, um den Ortskern zu stärken. Eine Aufweichung sei nicht angeraten. Florian Spirkl (SPD) sagte, die Zielsetzung, Einzelhandel im Ort zu erhalten, sei so klar, dass er nicht verstehen könne, "wie man da eine Sekunde darüber nachdenkt, davon abzukehren".