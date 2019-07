1. Juli 2019, 21:39 Uhr Oberschleißheim Ältester Kindergarten wird der modernste

Die katholische Einrichtung Maria Patrona Bavariae soll einen größeren Neubau erhalten

Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Mit seinem "Kinderhort", der bereits 1902 von einem Verein unter kirchlicher Ägide im heutigen Pfarrer-Kranz-Haus eingerichtet wurde, war Schleißheim einst im weiten Umkreis ein Pionier der Kinderbetreuung. Das historische Gebäude wird einer neuen Nutzung zugeführt, der aus der Einrichtung hervorgegangene moderne Kindergarten Maria Patrona Bavariae dahinter komplett erneuert und dabei vergrößert.

Das Pfarrer-Kranz-Haus war über die vergangenen Jahre stets ein Joker in Planungen von Pfarrei und Gemeinde: Wann immer eine neue Idee oder Initiative Raum brauchte, wurde das Gebäude entweder dafür genutzt oder mindestens erwogen. Eine Mobile Werkstätte der Caritas war eine der letzten Nutzungen. Aktuell sind die Räume als Wohnungen vermietet; zum Teil für Menschen in sozialen Notlagen, zum Teil aber auch als eine Art Boardinghaus für Arbeiter. In der Kirchenstiftung Maria Patrona Bavariae, Eigentümerin der Immobilie, und dem Erzbischöflichen Ordinariat werde derzeit eine neue Nutzung überlegt, berichtet Pfarrer Uli Kampe, Vorsitzender der Kirchenstiftung. Die Gemeinde ist auch einbezogen, allerdings sei man "noch nie über Gedankenspielereien hinausgekommen", sagt Bürgermeister Christian Kuchlbauer (Freie Wähler).

Konkreter ist die Zukunft des Kindergartens. Das mehr als 40 Jahre alte Gebäude ist marode, eine Sanierung aber "nicht mehr rentabel", wie Pfarrer Kampe betont. Entschieden wurde daher ein erweiterter Neubau. Der Kindergarten soll dabei von drei auf vier Gruppen erweitert und als integrative und inklusive Kita ausgerüstet werden. Die nötigen Finanzmittel seien vom Ordinariat bereits freigegeben, sagt Kampe, gerade laufe die Planung. In vielleicht drei Jahren könne es losgehen.

Schon im 19. Jahrhundert hatte Schleißheim auf privater Initiative des Malers und Kunstagenten Wladimir von Swertschkoff eine "Kleinkinderbewahranstalt", die er auf seinem Grundstück eingerichtet hatte. Der Vorstoß eines Kinderhort-Vereins um den Hofkuraten Arnold Beilhack um die Jahrhundertwende, ein eigenes Haus als Kinderhort zu bauen, erregte so viel Aufsehen, dass sogar die Frau eines Wittelsbacher Prinzen das Protektorat für die Pioniertat übernahm.

Erst für circa 13 Prozent der Kleinkinder in Bayern gab es nach einer Schätzung für das Jahr 1910 derartige "Bewahranstalten". Der Name "Kindergarten", seit der Pioniertat Friedrich Wilhelm Fröbels 1840 bereits eingeführt, war in Bayern verpönt, da derartige Einrichtungen 1851 verboten worden waren. Die dahinter stehende Fröbel-Pädagogik galt dem Königreich als "gemeinschädlich". 1860 wurde das Verbot wieder aufgehoben, der Name blieb dennoch im Hintertreffen.

Auch Schleißheim baute bei einer Kiesgrube an der Freisinger Straße, am äußersten Ortsrand gegenüber der Schlossmauer, einen Kinderhort. Der Kinderhort-Verein hatte zwar die Finanzierung gestemmt, der Betrieb aber musste schon bald eingestellt werden. Zum richtigen Kindergarten machte das Haus dann Pfarrer Josef Kranz, der 1926 Niederbronner Klosterschwestern nach Oberschleißheim holte, die hier Krankenpflege und Kinderbetreuung leisteten.

1950 erhielt der "Kinderhort" noch einen Anbau. 1973 wurde das beengte Haus an der Hauptverkehrsstraße dann aber aufgegeben und ein Neubau für einen Kindergarten im rückwärtigen Grundstück erstellt, der kurze Zeit später noch einmal versetzt wurde. Für gut eine halbe Million D-Mark wurde dieser neue Kindergarten 1995 komplett saniert und vor einigen Jahren wurde noch einmal das Dach ausgebessert. Das alte Stammhaus wurde 1987 nach dem Geistlichen benannt, dessen langes Wirken vielfältige Spuren im Ort hinterlassen hatte.