An diesem Freitag findet wieder das von der Sozialen Stadt initiierte Lichterfest in Oberschleißheim statt. Das Bild entstand im vergangenen Jahr.

Mehr als zehn Jahre ist die "Soziale Stadt" als wesentlicher Teil des Städtebauförderprojekts für die Parksiedlung in das Oberschleißheimer Ortsgeschehen eingegangen. Nun ist das Engagement der Quartiersmanager Marga Mitterhuber und Tilo Klöck ausgelaufen. Bei der Bürgerversammlung wurden beide von der Gemeinde verabschiedet.

In seiner Laudatio nannte Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) es "eine unglaublich tolle Leistung, was ihr in all den Jahren in der Parksiedlung aufgebaut und verwirklicht habt und was da für ein Gemeinsinn entstanden ist." Die vielen Aktivitäten und Ideen im Begleitprogramm zum städtebaulichen Förderprogramm hätten über das Projektgebiet "ausgestrahlt auf den ganzen Ort". Mitterhuber und Klöck hätten damit "ganz viel für Oberschleißheim erreicht" und darüber seien sie "auch ein bisschen selber Oberschleißheimer geworden". Initiiert wurden vom Quartiersmanagement etwa jährlich das Faschingstreiben, das Lichterfest und ein Ramadama, außerdem Kaffee-, Schach- oder Erzählrunden, Projekte mit den Schulen, Kunstprojekte oder Ausstellungen.

Landrat Christoph Göbel bescheinigte Mitterhuber und Klöck, sie hätten "enorm viel Pionierarbeit geleistet". Die "Soziale Stadt" sei in Oberschleißheim "wirklich ein Vorzeigeprojekt" gewesen, betonte er. Klöck gab das Lob weiter und würdigte zum Abschied insbesondere den Stamm der ehrenamtlichen Helfer und Mitstreiter: "Wir hätten uns viel ausdenken können, aber ihr habt das Gesicht vor Ort gehabt", sagte er. Bei einem Ziel wie der Aufwertung der Parksiedlung seien "dicke Bretter zu bohren", erklärte er. "Der Weg wäre eigentlich noch nicht zu Ende." Insbesondere mit Blick auf das Ladenzentrum, das aktuell desolater und perspektivloser denn je dasteht, sagte Klöck: "Gerne hätten wir den Ort in einem besseren Zustand übergeben."

An diesem Freitag von 16 Uhr an findet wieder das Lichterfest auf dem Bürgerplatz statt.